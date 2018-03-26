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«Не хотите приезжать — идите в сад»
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Губерниев: не хотите приезжать — идите в сад 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об организации заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и бойкоте со стороны ряда сборных.
«Особо хочу подчеркнуть организацию и проведение этапа Кубка мира в Тюмени. Президент IBU Андерс Бессеберг сказал, что это лучший стадион в мире. И мы действительно сделали огромное дело, так не может никто, ей-богу! Не хочу сейчас обижать ни Рупольдинг, ни Оберхоф, ни Антерсельву, ни Нове-Место, но атмосфера в Тюмени по своей доброжелательности, по биатлонной ауре превзошла всех. Тюмень — ярчайшая звезда на биатлонном небосводе. Это здорово!
А про бойкот сейчас даже говорить не хочу — люди сами себя наказали. Мы видим, как назло биатлонному кондуктору пешком пошли спортивные власти Украины, просто бессовестно наплевавшие на своих спортсменов. Да и остальные бойкотёры сделали себе хуже! Этап от этого получился только более красочным, в масс-старты попало больше россиян — в этом смысле да здравствуют бойкоты! Не ходите приезжать — идите в сад. Мы сами будем бегать с лучшими», — написал Губерниев в авторской колонке.
Этап Кубка мира в Тюмени бойкотировали сборные США, Канады, Чехии и Украины. Сборная Украины отказалась от поездки после того, как министерство спорта запретило спортсменам участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России.
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