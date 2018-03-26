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Драчев считает, что нельзя недооценивать соперников
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Драчев считает, что нельзя недооценивать соперников на выборах президента СБР 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев считает, что нельзя недооценивать соперников на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Такое мнение функционер высказал ТАСС.
В понедельник первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров заявил о желании принять участие в выборах президента СБР, ранее свою кандидатуру выдвинул Драчев. Действующий глава организации Александр Кравцов не будет переизбираться на новый срок.
"Объявил, так объявил — это его выбор. Здесь как в спорте — нельзя недооценивать никого. Спокойно смотрю на всю эту ситуация и выборы в целом. Пускай его поддерживает Тюмень, но у нас еще 50 регионов", — сказал Драчев.
"Трудно сказать, кто еще будет участвовать в выборах президент СБР — все зависит от соратников и товарищей по биатлону. Не исключаю, что кто-то еще выдвинет свою кандидатуру", — добавил собеседник ТАСС.
Отчетно-выборная конференция СБР пройдет 18 мая в Тюмени.
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