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Кузьмина: думаю, ещё не скоро забуду такое поражение
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Кузьмина: думаю, ещё не скоро забуду такое поражение 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Словачка Анастасия Кузьмина прокомментировала своё поражение в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2017/18.
«Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере, это было для меня очень эмоционально, сложно и так здорово. Три очка мне не хватило для победы. Я была так близка к этой цели, и, боролась, как могла. Но как говорится, выигрывает сильнейший, а, победитель только один», — написала Кузьмина в своём Instagram.
Она отметила, что никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течение всего сезона.
«Конечно, я расстроена и думаю, ещё не скоро забуду такое поражение. Я верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и, поэтому всё же горжусь своими успехами. А поражения…они тоже неотъемлемая часть как спорта, так и жизни», — добавила спортсменка.
В заключительной гонке сезона — масс-старте Кузьмина заняла 11-е место, в связи с чем обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала финка Кайса Мякяряйнен.
Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону повторила антирекорд по победам на Кубке мира за сезон.
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