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Мартен Фуркад: Единственное, о чем я сожалею в этом сезоне, индивидуальная гонка на Олимпиаде
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Мартен Фуркад: Единственное, о чем я сожалею в этом сезоне, индивидуальная гонка на Олимпиаде 

Российский стадион 6 часов назад
Фото: Российский стадион
Французский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги минувшего сезона, отметив, что больше всего жалеет о неудаче в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Корее.
— Индивидуальная гонка на Олимпиаде — единственное, о чем я сожалею в этом сезоне, — приводит слова француза Ski Chrono. — Я должен был ее выиграть. Не говорю о спринте, потому что там были сложные условия. Но в «индивидуалке» я допустил ошибку, которая лишила меня возможности выиграть олимпийское золото. Главный позитив? Не могу выбрать между гонкой преследования и масс-стартом на ОИ. В целом весь сезон получился очень эмоциональным. Это большое счастье, что мне многого удалось достичь в этом году, который стал в каком-то смысле историческим.
Напомним, что в Пхенчхане Фуркад взял три золота, но в индивидуальной гонке и спринте остался без наград. По итогам сезона 29-летний француз выиграл седьмой Большой хрустальный глобус подряд.
Российский стадион: последние новости
Ольга Подчуфарова: Следующий сезон? Честно говоря, думаю, мне стоит сделать определенную паузу Андерс Бессеберг: "Жемчужина Сибири" является очень весомым кандидатом на проведение ЧМ Мартен Фуркад гарантировал себе седьмую подряд победу в общем зачете Кубка мира по биатлону
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