Мартен Фуркад: Единственное, о чем я сожалею в этом сезоне, индивидуальная гонка на Олимпиаде

Французский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги минувшего сезона, отметив, что больше всего жалеет о неудаче в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Корее.

— Индивидуальная гонка на Олимпиаде — единственное, о чем я сожалею в этом сезоне, — приводит слова француза Ski Chrono. — Я должен был ее выиграть. Не говорю о спринте, потому что там были сложные условия. Но в «индивидуалке» я допустил ошибку, которая лишила меня возможности выиграть олимпийское золото. Главный позитив? Не могу выбрать между гонкой преследования и масс-стартом на ОИ. В целом весь сезон получился очень эмоциональным. Это большое счастье, что мне многого удалось достичь в этом году, который стал в каком-то смысле историческим.

Напомним, что в Пхенчхане Фуркад взял три золота, но в индивидуальной гонке и спринте остался без наград. По итогам сезона 29-летний француз выиграл седьмой Большой хрустальный глобус подряд.