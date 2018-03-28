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Васильев: Фуркад стоит в одном ряду с такими спортсменами, как Фелпс и Болт
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Васильев: Фуркад стоит в одном ряду с такими спортсменами, как Фелпс и Болт 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением, можно ли считать француза Мартена Фуркада лучшим биатлонистом в истории.
«В Тюмени мы даже шутили между собой: «Слушайте, откуда этот человек вообще прилетел?» Наверное, с какой-то особой планеты под названием Фуркадия… То, что сегодня делает Мартен, из области фантастики. Этот человек стоит в одном ряду с такими спортсменами, как Майкл Фелпс и Усэйн Болт. Другое дело, что в активе Фуркада всего пять золотых олимпийских медалей. Мне это представляется недоразумением. Он должен быть по крайней мере таким же восьмикратным, как и Бьорндален. Думаю, если Мартен продолжит бегать, на играх в Пекине-2022 сможет догнать норвежца по этому показателю», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом RT.
Васильева не удивило то, насколько лояльнее Фуркад стал относиться к российским спортсменам.
«Мартен уже неоднократно защищал нашу страну и говорил, что Россию больше нельзя наказывать, так как она и так достаточно пострадала. А тому, кто захочет в чём-то нас обвинить, могу посоветовать вне зависимости от вида спорта сперва внимательно посмотреть в зеркало. Вдруг в нём обнаружится немало интересного. Займитесь собой, а уж потом начинайте кого-то критиковать. Как говорил Христос, «кто из вас без греха, пусть первый бросит в неё камень», — подчеркнул Васильев.
Ранее он поделился мнением, почему 44-летний биатлонист Бьорндален не завершает карьеру.
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