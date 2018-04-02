Чемпионат России по биатлону 2018. Расписание, результаты, видео

В Ханты-Мансийске 29 марта стартует финальная часть чемпионата России по биатлону, который по традиции проходит в несколько этапов. В этот раз в столице Югры соберутся все сильнейшие биатлонисты и разыграют не только медали чемпионата страны, но и дополнительные призовые альтернативных соревнований.

Исторический экскурс

Ханты-Мансийск принято считать колыбелью российского биатлона в новейшей истории. Ему довелось принять оба чемпионата мира в постсоветском периоде нашей страны, а также на долгие годы стать центром этапов Кубка мира, большинство из которых были финальными. Однако первые гонки на югорской земле были проведены ещё в конце 90–х в рамках Кубка Югры. Многие сильнейшие биатлонисты мира, в том числе Уле-Эйнар Бьорндален, считали за честь остаться здесь по окончании сезона и принять участие в этих стартах.

Успех первых соревнований позволил Ханты-Мансийску в 2001 году принять юниорский чемпионат мира по биатлону, а вскоре этап Кубка мира и чемпионат мира. В 2003 году здесь были разыграны не только награды мирового первенства, но и хрустальные глобусы, а упорная борьба за Кубок мира у женщин стала украшением всего сезона. Другим историческим моментом стал единственный случай, когда в женской гонке преследования были вручены сразу две медали. Фотофиниш так и не выявил победителя в борьбе Сандрин Байи и Мартины Глагов. Во второй раз чемпионат мира прошёл в Ханты-Мансийске в 2011 году. По общему числу медалей он стал самым успешным для России в этом десятилетии. Наши спортсмены завоевали здесь три серебряных награды.

Две недели большого биатлона

Этап Кубка мира в этом году проходит не в столице Югры, но это не значит, что Ханты-Мансийск остаётся без большого биатлона. Взамен болельщики получили сразу две недели соревнований высокого уровня. Сначала здесь впервые прошёл финальный этап Кубка IBU, где наши биатлонисты выступили блестяще. Алексей Слепов и Александр Логинов выиграли соответственно спринт и гонку преследования, а в рамках первого официального международного соревнования в дисциплине суперспринт призёрами стали Василий Томшин и Тамара Воронина. Также Ирина Услугина победила в преследовании.

Соревнования сопровождались прямыми трансляциями на федеральных российских каналах, а также собрали большое число зрителей. По словам многих участников, этот этап по организации был одним из лучших на Кубке IBU. В этот раз Ханты-Мансийск ждёт в гости лучших российских биатлонистов, которые будут соревноваться в рамках полноценной программы чемпионата с пятью дисциплинами.

Последние интриги сезона

По традиции в конце сезона на чемпионате России определяются победители общего рейтинга сезона и обладатели Кубка России. В этом году борьба в этих номинациях обстоит как никогда острой. Безоговорочный гегемон последних лет Антон Шипулин

(с 2014 года являющийся бессменным лидером рейтинга) испытывает серьёзную конкуренцию со стороны Александра Логинова, который в случае абсолютного успеха может впервые в карьере выиграть общий зачёт в рейтинге СБР, который включает все всероссийские и международные соревнования. За третье место поборются чемпионы мира Антон Бабиков и Максим Цветков. У женщин преимущество Екатерины Юрловой-Перхт сомнений не вызывает, но за второе место ожидает упорнейшая борьба Дарьи Виролайнен, Ульяны Кайшевой и Ирины Услугиной.

В зачёте Кубка России также вся борьба впереди. Заслуженный мастер спорта Екатерина Шумилова лишь на четыре очка опережает ближайшую преследовательницу Ларису Куклину. В их борьбу теоретически способна вмешаться и Маргарита Васильева из Красноярского края. У мужчин молодой и дерзкий вчерашний юниор Никита Поршнев опережает опытных экс-обладателей этого титула Сергея Корастылёва и Семёна Сучилова.

Новые имена

Чемпионат России по традиции — отличный шанс проявить себя широкому кругу атлетов и пробиться в сборную. Несколько молодых спортсменов уже заявили о себе на протяжении сезона и готовы ещё раз обосновать своё место в национальной команде. Особняком среди них стоит 21–летний Никита Поршнев. Фактурный экс-юниор из Ханты-Мансийска уже стал чемпионом России в суперпреследовании, а также выиграл спринт на этапе Кубка в Ижевске. Отличается стабильностью на протяжении сезона 23–летний красноярец Александр Дедюхин.

В двери женской сборной стучатся сразу несколько молодых спортсменок, которые уже проявили себя в этом году не только на всероссийских, но и на международных стартах. Анастасия Морозова будет выступать в родных стенах. В этом году она отобралась на чемпионат Европы и выиграла Кубок России в соседних для себя Увате и Тюмени.

Тамара Воронина в свой второй взрослый сезон идёт по стопам старшей подруги Светланы Мироновой. У неё есть первый подиум этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске и золотые медали чемпионата России в суперспринте и марафоне. Мурманчанка Анастасия Егорова впечатляет своей скоростью, а спортсменки такого плана в нашей команде всегда ценились. В Увате она выигрывала спринт в рамках Кубка России и стала призёром этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

Особые призовые

Чемпионат России в этом сезоне может похвастать уникальными призовыми. Победители соревнований получат по 4 миллиона рублей серебряные и бронзовые призёры — по 2,5 и 1,7 соответственно. Это связано с тем, что большая часть российской сборной не была допущена к Олимпийским играм, а государство объявило эти старты

"альтернативными".

Все призеры чемпионата России-2018

Тюмень. Одиночная смешанная эстафета

1. Красноярский кр. -2 (Гербулова, Корастылёв)

2. Новосибирская обл. -1 (Павлова, Чубин)

3. ХМАО-2 (Шумилова, Пащенко)

Тюмень. Смешанная эстафета

1. ХМАО-1 2. ХМАО-2 3. ХМАО-3 Уфа. Суперспринт

Мужчины:

1. Евгений Боярских

(ХМАО)

2. Сергей Корастылёв

(Красноярский кр.)

3. Алексей Слепов

(Санкт-Петербург-Владимирская обл.)

Женщины:

1. Екатерина Мошкова

(ХМАО)

2. Анастасия Морозова

(ХМАО)

3. Евгения Павлова

(Новосибирская обл.)

Уфа. Марафон

Мужчины:

1. Кирилл Стрельцов

(Москва)

2. Алексей Слепов

(Санкт-Петербург-Владимирская обл.)

3. Иван Томилов

(ХМАО)

Женщины:

1. Анастасия Егорова

(Мурманская обл.)

2. Лариса Куклина

(ЯНАО)

3. Наталья Гербулова

(Красноярский кр,)

Новосибирск. Командная гонка

Мужчины:

1. Новосибирская обл.

2. Мордовия

3. Красноярский кр.

Женщины:

1. ХМАО-1 2. ХМАО-2 3. Красноярский кр.

Новосибирск. Патрульная гонка

Мужчины:

1. Красноярский кр.

2. Новосибирская обл. -1 3. ЯНАО

Женщины:

1. СФО 2. Мордовия

3. Новосибирская обл.

Уват. Суперпреследование

Мужчины:

1. Никита Поршнев

(ХМАО)

2. Алексей Волков

(ХМАО)

3. Евгений Идинов

(Тюменская обл.)

Женщины:

1. Маргарита Васильева

(Красноярский кр.)

2. Лариса Куклина

(ЯНАО)

3. Екатерина Шумилова

(ХМАО)

Чемпионат России по биатлону 2018. Ханты-Мансийск. 29 марта — 4 апреля. Расписание и результаты:

29 марта, четверг

Индивидуальная гонка, женщины (видео)

1. Анастасия Егорова (Мурманская обл.) — 48.21,2 (3 штрафные минуты)

2. Тамара Воронина (Свердловская обл.) — отставание 2,4 (0)

3. Ирина Услугина (Тюменская обл.) — + 1.05,2 (2)

Индивидуальная гонка, мужчины (видео)

1. Александр Логинов — 51.03,4 (3 штрафных минуты)

2. Евгений Гараничев (оба — Тюменская область) — +1,3 (2)

3. Алексей Волков (ХМАО) — +41,4 (1)

31 марта, суббота

Спринт, женщины (видео)

1. Ульяна Кайшева (Удмуртия) — 22.47,4 (0 штрафных кругов)

2. Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) — +38,0 (2)

3. Анна Фролина (Корея) — + 44,1 (2)

Спринт, мужчины (видео)

1. Александр Логинов — 25.51,1 (2 штрафных круга)

2. Евгений Гараничев (оба — Тюменская область) — + 5,3 (1)

3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — +9,7 (1)…

1 апреля, воскресенье

Гонка преследования, женщины (видео)

1 (2 — место в спринте). Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) — 31.21,5 (3 промаха)

2 (3). Маргарита Васильева (Красноярский край) — +10,0 (1)

3 (1). Ульяна Кайшева (Удмуртия) — +47,5 (4)

Гонка преследования, мужчины (видео)

1 (4 — место в спринте). Антон Бабиков (Башкортостан) — 34.49,4 (2 промаха)

2 (6). Максим Цветков (Москва) — +5,8 (3)

3 (2). Евгений Гараничев (Тюменская обл.) — +9,1 (3)

3 апреля, вторник

12:15 (мск) — Эстафета, женщины

14:45 (мск) — Масс-старт, мужчины

4 апреля, среда

15:30 (мск) — Масс-старт, женщины

17:15 (мск) — Эстафета, мужчины