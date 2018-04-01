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Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Гонка преследования (прямая видеотрансляция)
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Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Гонка преследования (прямая видеотрансляция) 

Российский стадион 3 часа назад
Фото: Российский стадион
В Ханты-Мансийске в воскресенье мужской гонкой преследования завершится программа очередного соревновательного дня финальной части чемпионата России по биатлону, который по традиции проходит в несколько этапов.
Чемпионат России по биатлону 2018. Расписание, результаты, видео
На старт дистанции 12.5 км с четырьмя огневыми рубежами выйдут шестьдесят лучших по итогам спринта, который прошел накануне, биатлонистов во главе с Александром Логиновым.
Стартовый протокол мужской гонки преследования
Напомним, что лидер сборной России Антон Шипулин, занявший в спринте 10-е место, принял в субботу решение завершить сезон.
Добавим, что в столице Югры биатлонисты борются не только медали чемпионата страны, но и дополнительные призовые альтернативных соревнований — победители соревнований получат по 4 миллиона рублей серебряные и бронзовые призёры — по 2,5 и 1,7 соответственно.
Это связано с тем, что большая часть российской сборной не была допущена к Олимпийским играм, а государство объявило эти старты «альтернативными».
Начало мужской гонки преследования в 12:15 мск.
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