Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Гонка преследования (прямая видеотрансляция)

В Ханты-Мансийске в воскресенье мужской гонкой преследования завершится программа очередного соревновательного дня финальной части чемпионата России по биатлону, который по традиции проходит в несколько этапов.

Чемпионат России по биатлону 2018. Расписание, результаты, видео

На старт дистанции 12.5 км с четырьмя огневыми рубежами выйдут шестьдесят лучших по итогам спринта, который прошел накануне, биатлонистов во главе с Александром Логиновым.

Стартовый протокол мужской гонки преследования

Напомним, что лидер сборной России Антон Шипулин, занявший в спринте 10-е место, принял в субботу решение завершить сезон.

Добавим, что в столице Югры биатлонисты борются не только медали чемпионата страны, но и дополнительные призовые альтернативных соревнований — победители соревнований получат по 4 миллиона рублей серебряные и бронзовые призёры — по 2,5 и 1,7 соответственно.

Это связано с тем, что большая часть российской сборной не была допущена к Олимпийским играм, а государство объявило эти старты «альтернативными».

Начало мужской гонки преследования в 12:15 мск.