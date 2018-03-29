Страсти по биатлону. В Ханты-Мансийске стартовал Чемпионат России

Но всё же у «старичков» будет шанс уйти красиво и с хорошими призовыми — от 1,7 до 4 миллионов за медаль. Игры в Югре объявили Альтернативными, а призовые — равными Олимпиаде в Южной Корее, куда не пустили наших сильнейших биатлонистов.

Неоднозначный сезон

Комиссия МОК во главе с Валери Фурнерон по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве «Олимпийских атлетов из России» не допустила накануне Олимпийских игр 111 человек — шанс на медаль упустили тогда большей частью победители и призёр игр в Сочи, а также те, кто имел допинговую историю (даже погашенную), кроме того, явных лидеров отсеяли вообще без объяснения причин, как было с югорскими лыжниками Сергеем Устюговым Александром Легковым , выигрывавших «Тур де Ски».

Среди пострадавших ханты-мансийских атлетов оказались тогда и биатлонисты — олимпийский чемпион Алексей Волков и бронзовый призёр Чемпионата Европы Дарья Виролайнен . Сезон у последней, мягко говоря, не задался — на Кубке мира на первом этапе в Эстерсунде Дарья стала 48-й, 58-й и 56-й, за что была «сослана» на Кубок IBU во второй состав. Там в Лейценхарде стала 2-й и 4-й, средне показав себя на Обертиллиах, вернулась на Кубок мира, неплохо выступив в Оберхофе в составе женской эстафеты — 4-е место, дальше было 7-е место Рупольдинга. И это в середине января — накануне Игр, когда ещё был шанс остаться, зацепиться, если бы не «санкции», которые запретили ей ехать на Олимпиаду. Нервы сдали — штопор и опять «вторая лига».

Сейчас девушка планирует приехать в Ханты-Мансийск, чтобы выступать за окружную команду. В прошлом году на Чемпионате России она завоевала «серебро» в спринте и «бронзу» в смешанной эстафете.

Болеть за наших!

Можно будет поболеть и за более молодых югорских атлетов. В прошлом году на Чемпионате России сборная Югры выступила достойно: завоевала «золото» и «серебро» в мужской эстафете, «серебро» в масс старте ( Пётр Пащенко ), в гонке преследования ( Семён Сучилов ), а также в спринте у женщин (Дарья Виролайнен). Бронзовые награды завоевали югорчане в женской и смешанной эстафетах.

Дорогу молодым!