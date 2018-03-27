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В Ханты-Мансийске подведут итоги сборной России по биатлону в сезоне-2017/18
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В Ханты-Мансийске подведут итоги сборной России по биатлону в сезоне-2017/18 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов сообщил, что итоги выступления мужской и женской сборной России будут подведены с 30 по 2 апреля в Ханты-Мансийске.
"Пока рано делать какие-то выводы по итогам сезона-2017/18. В Ханты-Мансийске пройдет заседание тренерского совета, где будут подробно разобраны все результаты команды и даны оценки старшим тренерам женской и мужской сборной", — цитирует Барнашова газета «Известия».
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты повторили антирекорд по количеству побед за сезон.
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