В Ханты-Мансийске подведут итоги сборной России по биатлону в сезоне-2017/18

Глава тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов сообщил, что итоги выступления мужской и женской сборной России будут подведены с 30 по 2 апреля в Ханты-Мансийске. "Пока рано делать какие-то выводы по итогам сезона-2017/18. В Ханты-Мансийске пройдет заседание тренерского совета, где будут подробно разобраны все результаты команды и даны оценки старшим тренерам женской и мужской сборной", — цитирует Барнашова газета «Известия» Ранее сообщалось, что российские биатлонисты повторили антирекорд по количеству побед за сезон.