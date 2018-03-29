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«Золото» и «бронза» тюменских биатлонистов в первый день чемпионата России в Ханты-Мансийске
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«Золото» и «бронза» тюменских биатлонистов в первый день чемпионата России в Ханты-Мансийске 

Советский спорт 29 марта 2018
Фото: Российский стадион
Российские биатлонисты завершают сезон в Ханты-Мансийске, где сегодня стартовал чемпионат России. В программе первого дня — индивидуальные гонки, и у тюменской сборной — две медали.
Сначала Ирина Услугина завоевала «бронзу», уступив Тамаре Ворониной (Свердловская область), которая стала второй, и Анастасии Егоровой (Мурманская область) — чемпионке.
А затем порадовали мужчины. Александр Логинов взял «золото», Евгений Гараничев показал второй результат.
31 марта состоятся спринтерские гонки, 1 апреля — гонки преследования, 3 апреля — женская эстафета и мужской масс-старт, 4 апреля — женский масс-старт и мужская эстафета.
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