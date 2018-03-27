Эксперт: тренеры перегрузили российских биатлонистов 

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что в неудачном выступлении мужской сборной России по биатлону в сезоне-2017/18 виноват тренерских штаб национальной команды.
"Спортсмены бегают так, как их научили. Было четко видно, что их перегрузили — они пытались показать свой максимум, но не могли быть конкурентоспособными. Конечно, Максим Цветков завоевал первое место в Тюмени, чем порадовал болельщиков, которые практически разуверились в наших спортсменах. Но эта победа стала лишь ложкой меда в бочке дегтя.
Поэтому все понимают, что в нашем биатлоне назрели серьезные перемены. Причем не только на уровне тренеров, но и руководства", — цитирует Васильева газета «Известия».
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты повторили антирекорд по количеству побед за сезон.