Дмитрий Ярошенко: Шипулин может побороться с Фуркадом за победу в Кубке мира в следующем сезоне. 

— Мартен Фуркад потянет 10 подряд Кубков мира? — Надеюсь, что нет! (Смеется.) Он король. Я очень уважаю его и желаю выиграть десять Кубков, но не подряд. (Фуркад выиграл семь Кубков мира с 2012 по по 2018 год). Пусть в следующем сезоне добьется успеха кто-то другой. Норвежец Йоханнес Бе показал, что может держать Фуркада в напряжении.
— А Шипулин? — Тоже может. Я не считаю, что Антон спел лебединую песню, и не понимаю спекуляций на тему того, что Шипулину пора заканчивать карьеру. Он держится в числе главных лидеров Кубка мира. Второй, третий, второй, снова третий. Пора подняться на ступеньку выше. И взять Большой хрустальный глобус. Антон способен на это, — цитирует Ярошенко «Спорт день за днем».