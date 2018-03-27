Мастерство на лыжне и огневых рубежах показали юные вологодские биатлонисты

Открытое первенство Вологды по биатлону состоялось на территории биатлонного комплекса «Комела» в 30 километрах от города. Порядка 10 комплектов медалей разыграли полсотни биатлонистов областной столицы и Вологодского района от 10 до 19 лет.

Ребята бежали спринт — от 1 до 6 километров, в зависимости от пола и возраста. Два огневых рубежа были расположены на дистанции. Борьба была осложнена погодными условиями — ветер и осадки затруднили движение и попадание в цель из мелкокалиберного оружия.

Призеров 1, 2 и 3 мест наградили медалями и грамотами. Участники спринта, вошедшие в сборную Вологды по биатлону, отправятся в Мурманск на финальный этап Кубка Анны Богалий.

«Состязания городского уровня — хорошая подготовка ребят к более серьезным соревнованиям Всероссийского и даже Международного масштаба. Также они способствуют налаживанию дружеских связей между биатлонистами области», — прокомментировал старший тренер по биатлону ДЮСШ по зимним видам спорта Михаил Леухин.