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Тулеев попросил прощения у Путина за трагедию в Кемерово
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Тулеев попросил прощения у Путина за трагедию в Кемерово 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В ходе совещания по ликвидации последствия трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» губернатор Кузбасса Аман Тулеев попросил прощения у президента Владимира Путина за трагедию и гибель людей, передает ФАН.
Взяв слово, Тулеев сообщил, что отменил в регионе «надзорные каникулы» для предотвращения в будущем подобных трагедий и отдал распоряжения об организации адресной и предметной помощи родственникам всех, кто погиб и пострадал при пожаре.
"Введется предметная и адресная работа с каждыми пострадавшими семьями. За каждой семьей закреплены врачи и работники соцзащиты", — рассказал губернатор.
Напомним, ранее президент заявил, что после трагедии в торговом центре «все, кто должен отвечать, ответят». Путин подчеркнул, что не собирается никого «прикрывать», и после выяснения всех причин трагедии будут приняты необходимые оргвыводы.
В результате масштабного пожара в Кемерово погибли 64 человека, общее количество пострадавших превышает 130 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.
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