Тулеев попросил прощения у Путина за трагедию в Кемерово

В ходе совещания по ликвидации последствия трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» губернатор Кузбасса Аман Тулеев попросил прощения у президента Владимира Путина за трагедию и гибель людей, передает ФАН.

Взяв слово, Тулеев сообщил, что отменил в регионе «надзорные каникулы» для предотвращения в будущем подобных трагедий и отдал распоряжения об организации адресной и предметной помощи родственникам всех, кто погиб и пострадал при пожаре.

"Введется предметная и адресная работа с каждыми пострадавшими семьями. За каждой семьей закреплены врачи и работники соцзащиты", — рассказал губернатор.

Напомним, ранее президент заявил, что после трагедии в торговом центре «все, кто должен отвечать, ответят». Путин подчеркнул, что не собирается никого «прикрывать», и после выяснения всех причин трагедии будут приняты необходимые оргвыводы.