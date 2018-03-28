Биатлон. Альтернативные Игры. 4 миллиона за победу на чемпионате России

В каждой гонке чемпионата России по биатлону будет разыграно 8 млн рублей. Ещё раз — 8 миллионов. Так вот ты какой — главный старт сезона.

Кубок мира — ерунда. Чемпионат России — сила

Если вы думали, что биатлонный сезон уже закончился, то ошибались. На этой неделе стартует чемпионат России, который может стать главным стартом в году для наших биатлонистов. Почему? Всё очень просто. Он будет проходить в рамках Альтернативных игр. Наше правительство вместе с Министерством спорта решило, что негоже спортсменам, которых не допустили на Олимпиаду в Пхёнчхан, оставаться без дела и без денег. За победу на чемпионате России по биатлону спортсмены получат 4 млн рублей, за второе место — 2,5 млн, за третье — 1,7 млн Если взять все старты на национальном первенстве, то общий призовой фонд будет приближаться к сотне миллионов рублей. Ради такого можно и напрячься разок в сезоне, не правда ли? Проблема в том, что изначально эти Альтернативные игры делались для тех, кого МОК не допустил на Олимпиаду, но которые проходили туда по спортивным показателям. А получается, что любой, кто выиграет чемпионат России, получит 4 млн Или мы что-то не понимаем? По крайней мере, никаких опровержений на этот счёт не было.

Что скрывают от нас?

Вы вряд ли знаете, но большая часть Альтернативных игр уже прошла. Уже состоялись соревнования по бобслею, конькобежному спорту и лыжным гонкам. Руководители федераций заявляют, что никто ни от кого намеренно не скрывал то, как проходили эти турниры, но и привлечь хоть какое-то внимание СМИ и болельщиков явно не было главной целью организаторов. Наиболее интересная ситуация сложилась в лыжных гонках, где Альтернативные игры прошли в рамках Кубка России. Посмотрим на результаты. Женскую «разделку» на 10 км выиграла Мария Истомина , второе место заняла Лариса Рясина , третье — Елена Соболева . Все они по идее должны получить обозначенные правительством призовые. Прямо скажем, что при прочих равных шансы этих девушек поехать на Олимпиаду в Южную Корею были не самыми очевидными.

Дальше ещё интереснее. Скиатлон на Кубке России выиграла Полина Кальсина , в прошлом году отстранённая Еленой Вяльбе от сборной. Дело было на чемпионате мира, где тренерский штаб определил, что в эстафете на одном из этапов должна была бежать Мария Гущина . Но незадолго до старта сама Мария позвонила Вяльбе и заявила, что не может бежать из-за болезни. Как потом выяснилось, Гущина отказалась от эстафеты в пользу Кальсиной, потому что та является её близкой подругой. Ту гонку сборная России провалила, после чего Вяльбе отстранила от команды обеих девушек. Забавно, что на Альтернативных играх одну из дистанций выиграла не только Кальсина, но и Гущина, победившая в масс-старте. То есть миллионы за победу получат спортсменки, которые ни при каких бы раскладах не попали на Олимпиаду. Абсурд.

В мужской части неожиданную победу в «разделке» одержал Артём Мальцев , а Сергей Устюгов проиграл ему пять минут. Пять! Говорят, по дистанции Сергей чуть ли не демонстративно шёл пешком. Но тот же Устюгов в паре Легковым потом выиграли командный спринт, за который призовых денег не полагалось. Что этим пытались сказать лидеры сборной? Александр Панжинский , участвовавший в спринте на Олимпиаде, потом приехал на Кубок России и занял там второе место. Альтернативные игры задумывались специально для тех, кто не принимал участия в соревнованиях в Южной Корее. Как быть с Панжинским теперь? Ответа на этот вопрос не знает даже вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин

Кто выиграет деньги на квартиру в биатлоне?

Вернёмся к биатлону, где нам только предстоит лицезреть неожиданные результаты. В том, что они случатся, нет практически никаких сомнений. Большинство лидеров сборной России настолько выхолощены сезоном, что могут и не собраться на «главный» старт года в Ханты-Мансийске. Вспомним, как тяжело выглядел Антон Шипулин на последних этапах Кубках мира, явно выкладывавшийся из последних сил. Татьяну Акимову так вообще настолько «убили» тренеры, что есть опасения, как бы не повторилась история Ольги Подчуфаровой

Всё это значит только одно — за большие деньги есть шанс сражаться у тех, кто весь сезон провёл на соревнованиях национального уровня. Так какая тогда польза от этих Игр применительно к отстранённым от Олимпиады спортсменам? Как финансово это поможет тому же Шипулину? Почему бы просто было не сделать как в 2016 году, после Олимпиады в Рио, где всем недопущенным просто дали деньги. Это, может быть, было спорное решение, но хотя бы честное.

Если посмотреть на результаты двух последних чемпионатов России по биатлону, то удивительные фамилии то и дело мелькали в протоколах. Скажем, в индивидуальной гонке в 2015 году третье место заняла Лейсан Бикташева , в суперспринте выиграл Александр Чернышов , в масс-старте 2016 года первенствовал Евгений Боярских . Надо признать, что в 2017 году результаты были значительно более предсказуемые. В любом случае будет интересно посмотреть, чем в итоге закончатся Альтернативные игры и под каким соусом над всё это преподнесёт Министерство спорта.

Расписание чемпионата России по биатлону — 2018

29 марта 10:15. Индивидуальная гонка, женщины. 13:15. Индивидуальная гонка, мужчины.

31 марта 10:15. Спринт, женщины. 13:15, Спринт, мужчины. 1 апреля 10:15. Гонка преследования, женщины. 12:15. Гонка преследования, женщины.

3 апреля 12:15. Эстафета, женщины. 14:45. Масс-старт, мужчины.

4 апреля 15:30. Масс-старт, женщины. 17:15. Эстафета, мужчины.