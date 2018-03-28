Мурманские спортсмены вернулись с медалями с Первенства мира по биатлону

С 22 по 25 марта в финском Контиолахти прошло Первенство мира среди ветеранов по биатлону. Соревнования, прошли в трёх дисциплинах (спринт, эстафета, индивидуальная гонка), девяти возрастных категориях у мужчин (при этом возраст +75 был представлен впервые) и шести у женщин. Всего на старт вышли представители 14 стран и 15 российских регионов (Барнаульсая, Новосибирская, Томская, Ульяновская, Московская, Свердловская, Мурманская, Саратовская, Ленинградская области, Москва и Санкт-Петербург, ХМАО, Красноярский края и республика Татарстан).