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Мурманские спортсмены вернулись с медалями с Первенства мира по биатлону
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Мурманские спортсмены вернулись с медалями с Первенства мира по биатлону 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
С 22 по 25 марта в финском Контиолахти прошло Первенство мира среди ветеранов по биатлону. Соревнования, прошли в трёх дисциплинах (спринт, эстафета, индивидуальная гонка), девяти возрастных категориях у мужчин (при этом возраст +75 был представлен впервые) и шести у женщин. Всего на старт вышли представители 14 стран и 15 российских регионов (Барнаульсая, Новосибирская, Томская, Ульяновская, Московская, Свердловская, Мурманская, Саратовская, Ленинградская области, Москва и Санкт-Петербург, ХМАО, Красноярский края и республика Татарстан).
По итогам соревнований Михаил Соболев (возрастная категория 45+) стал серебряным призером в спринте на 6 км со временем 21.59,3 мин. Попов Сергей и Алексей Стародубцев (45+) заняли соответственно первое и второе место в индивидуальной гонке на 10 км. а также с большим преимуществом над остальными соперниками наши спортсмены выиграли эстафету 3 х 6 км.
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