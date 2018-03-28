Саратовский биатлонист выиграл гонку суперпреследования Чемпионата России 

Никита Поршнев стал чемпион России по биатлону в ответственной гонке. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном минспорта, 26 марта в Увате определились лидеры в суперпреследовании чемпионата России и этапа Кубка России по биатлону. Первым стартом гонки стала квалификация, а вторым — финал. Причем, все старты прошли в один день.
— Квалификацию составляет спринт, финал схож с классическим пасьютом, — уточнили в минспорта.
Так, у мужчин на дистанции 7,5 км победил саратовский биатлонист, выступающий сейчас за команду Ханты-Мансийского округа, Никита Поршнев. Воспитанник саратовской школы биатлона, несмотря на два промаха, финишировал с прекрасным результатом, наверстав мгновения высокой скоростью на трассе. Его время — 20.44,5 позволило обойти коллегу по команде Алексея Волкова и оставив на третьем месте Евгения Идинова из Тюменской области.