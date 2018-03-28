Ещё
Саратовский биатлонист выиграл гонку суперпреследования Чемпионата России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саратовский биатлонист выиграл гонку суперпреследования Чемпионата России 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Никита Поршнев стал чемпион России по биатлону в ответственной гонке. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном минспорта, 26 марта в Увате определились лидеры в суперпреследовании чемпионата России и этапа Кубка России по биатлону. Первым стартом гонки стала квалификация, а вторым — финал. Причем, все старты прошли в один день.
— Квалификацию составляет спринт, финал схож с классическим пасьютом, — уточнили в минспорта.
Так, у мужчин на дистанции 7,5 км победил саратовский биатлонист, выступающий сейчас за команду Ханты-Мансийского округа, Никита Поршнев. Воспитанник саратовской школы биатлона, несмотря на два промаха, финишировал с прекрасным результатом, наверстав мгновения высокой скоростью на трассе. Его время — 20.44,5 позволило обойти коллегу по команде Алексея Волкова и оставив на третьем месте Евгения Идинова из Тюменской области.
АиФ: последние новости
Саратовский биатлонист не взял медали на последнем этапе Кубка мира Саратовцев пригласили на акцию памяти погибшим в Кемерово Школьники поселка Белоглинный готовятся к новым спортивным рекордам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР17
Экс-врача «Спартака» могут посадить на пять лет
ФИФА попытается найти расизм в матче Россия — Франция1
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
КХЛ избавилась от двух клубов
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение