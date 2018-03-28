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Антон Шипулин: Не могу сказать, буду ли я участвовать завтра в индивидуальной гонке на чемпионате России
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Антон Шипулин: Не могу сказать, буду ли я участвовать завтра в индивидуальной гонке на чемпионате России 

Советский спорт 1 час назад
29 марта в Ханты-Мансийске состоится мужская индивидуальная гонка.
«Прохладненько у вас, ведь ехал сюда уже с ожиданием весны. Когда бежали в Тюмени, в последние дни уже была оттепель. Думаю, что переживем. Главное, чтобы не было ниже 15-20 градусов, а так мы привыкшие. Хотелось бы, чтобы было теплее, но смирюсь с любой погодой. Не могу сказать, буду ли я завтра участвовать, постараюсь выйти, порадовать зрителей. Знаю, что придут болельщики, буду находиться на стадионе, пообщаюсь стопроцентно со зрителями и по возможности выступлю в завтрашней гонке. Но, если не завтра, то в спринте и гонке преследования буду однозначно», — приводит слова Шипулина ugrasport.com.
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