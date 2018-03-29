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Фуркад — Бутье: вы верили в меня больше, чем я когда-либо сам в себя верил
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Фуркад — Бутье: вы верили в меня больше, чем я когда-либо сам в себя верил 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный обладатель Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад прокомментировал решение старшего тренера мужской сборной Франции Стефана Бутье покинуть свой пост.
«В течение 12 лет вы верили в меня больше, чем я сам когда-либо верил в себя. Спасибо за то, что помогали мне найти правильное направление и добиться такого роста. Спасибо за доверие и благородство. Спасибо за всё», — написал Фуркад на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть запись можно на странице Фуркада в сети «Инстаграм».
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