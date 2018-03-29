Фуркад — Бутье: вы верили в меня больше, чем я когда-либо сам в себя верил

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный обладатель Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад прокомментировал решение старшего тренера мужской сборной Франции Стефана Бутье покинуть свой пост.

«В течение 12 лет вы верили в меня больше, чем я сам когда-либо верил в себя. Спасибо за то, что помогали мне найти правильное направление и добиться такого роста. Спасибо за доверие и благородство. Спасибо за всё», — написал Фуркад на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно на странице Фуркада в сети «Инстаграм».