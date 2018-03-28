Чемпионат мира академической гребле в 2022 году пройдёт в Чехии

Международная федерация гребли объявила, что чемпионат мира по академической гребле в 2022 году пройдёт в Рачице (Чехия), сообщает официальный сайт FISA. Точные даты регаты будут определены позднее, но планируется, что чемпионат пройдёт в августе.

Чехия во второй раз в истории примет эти соревнования. Впервые чемпионат мира по академической гребле на территории Чехии состоялся также в Рачице в 1993 году.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2018 году в Пловдиве (Болгария), в 2019-м соревнования примет Оттенсхейм (Австрия), в 2020-м — Блед (Словения), а в 2021-м — Шанхай (Китай).