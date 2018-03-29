Биатлон. Кубок мира-2017/18. Оценки за сезон сборной России по биатлону 

Кто мужской вариант Сливко, кому поставил двойку Тихонов, а кто был лучшим спикером в микст-зоне — в итоговых оценках за сезон.
Международный сезон завершён этапом Кубка мира в Тюмени. Пришла пора подвести итоги самого сложного сезона в истории российского биатлона. Лёгкими отдушинами стали третье итоговое место Антона Шипулина, победа Максима Цветкова и статус лучшего новичка Светланы Мироновой. Итоговые баллы спортсменам основной сборной ставят четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, болельщица Татьяна Прусакова и обозреватель «Чемпионата» Александр Круглов.
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион
Максим Цветков — 6,5. Запоминается последнее. Яркая победа на финише сезона делает оценку выше. Александр Логинов — 6. Логинов показывал характер в отдельных гонках, хотя ему приходилось тяжелее всех. Антон Шипулин — 5,5. Лидер должен быть лидером, а Антон команду за собой не вёл и выглядел слабо на фоне других лидеров Бё и Фуркада.
Дмитрий Малышко — 5,5. Попал в команду случайно, но не был худшим. Старался бороться, но не был там худшим во многом потому, что готовился вне сборной.
Антон Бабиков — 5. Ничего особенного не показал. Вторая половина сезона получилась откровенно слабой. Евгений Гараничев — 4,5. Результатов ждали-ждали, да так и не дождались. Татьяна Акимова — 3,5. Таня провела слабый сезон и досрочно его завершила. Матвей Елисеев — 3. Очень слабое выступление от молодого и подающего надежды спортсмена. Алексей Волков — 2. Без комментариев. Екатерина Юрлова — 5. Смотрелась более-менее на общем фоне, но пика в Контиолахти трёхлетней давности ей достичь уже не дано. Светлана Миронова — 4,5. В отдельных гонках показывала неплохой ход, а в Тюмени и со стрельбой справилась. Ульяна Кайшева — 4,5. Тоже есть перспективы, но работать с ней должны грамотные тренеры. Дарья Виролайнен — 4. Выступила средне, на своём уровне. Ирина Старых — 4. Проблемы со здоровьем и неграмотный выбор тренера не позволили реализовать свой потенциал. Виктория Сливко — 3,5. Ольга Подчуфарова — без оценки. Карьера потенциального лидера сборной оказалась загублена.
Татьяна Прусакова, болельщик
Одна из главных активисток Союза болельщиков биатлона. Болеет и занимается выездами и их организацией на протяжении вот уже 10 лет. В этом сезоне участвовала в открытии совместного проекта с баром на Шаболовке по просмотру гонок болельщиков со звёздами биатлона. Неоднократно бывала в Поклюке, а этот сезон — первый за последнее время, когда пропустила легендарный этап.
Антон Шипулин — 8. За место в топ-3. Лидер сборной. За последние три сезона самое слабое выступление. Александр Логинов — 7. Для меня именно он на данный момент №2 в сборной. В целом неплохо, но хотелось бы в следующем сезоне большего. Максим Цветков — 7. Благодаря этапу в Тюмени. Так бы поставила гораздо меньше. Капитан и стабильный середняк. Антон Бабиков — 6. Разочаровал. Ждала большего. Выступление среднее. Видимо, «Инстаграм» перевесил биатлон. Евгений Гараничев — 5. Показал всё, на что был готов. Считаю, его поезд уже уехал.
Дмитрий Малышко — 4,5. После перерыва вернулся, обедни не испортил и где-то даже удивил. Матвей Елисеев — 3. Увы, слабо мужской вариант Сливко. Алексей Волков — без оценки. Не вижу смысла его пребывания на Кубке мира. Так же как и с Гараничевым, поезд уехал. Екатерина Юрлова-Перхт — 8. Лидер сборной. На мой взгляд, лучший сезон в карьере провела. Стабильна. Дарья Виролайнен — 6. Не лучший сезон. Оценка больше за эстафету в Контиолахти, этап в Норвегии и Тюмени. По набранным очкам в Кубке мира второй номер сборной, как ни крути. Татьяна Акимова — 5. Вспоминая её прошлый сезон, ждала большего, но регресс очевиден. Как бы за Подчуфаровой не пошла. Светлана Миронова — 5. Стрельбу подтягивает, молодец, скорость держит. Считаю, что за ней будущее. Жаль, что в команде тянут Сливко, а не Миронову. Ульяна Кайшева — 5. Виктория Сливко — 3. Мне непонятно её присутствие в команде. С таким ходом на Кубке мира ловить нечего даже с чистой стрельбой. Ирина Старых — без оценки. На Кубке мира ничего не показала. Ждём, что будет дальше. Ольга Подчуфарова — без оценки. Пациент скорее мёртв, чем жив. Думаю, это финиш.
Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата»
Антон Шипулин — 7,0. Больше поставить не могу, потому что личных подиумов явно недобрал. Третье место в общем зачёте вымучил при опустевшем к Тюмени бензобаке. Максим Цветков — 7,0. Первая личная победа перекрывает остальные неудачи. Ещё с юниорского возраста Максим был гонщиком одного-двух стартов, но его остроту пика надо использовать при построении подготовки и правильно подводить. Александр Логинов — 6,5. Временами очень прилично бежал, что говорит о хорошем потенциале, но в большинстве случаев не мог совладать с нервами, а потому остался без личных наград. Дмитрий Малышко — 5,5. Готовясь вне сборной, провёл достойную концовку сезона и показал, что его рано сбрасывать со счетов. Впрочем, если тебя тренирует наставник, которого хвалит обладательница кубка мира, можно ждать и большего. Антон Бабиков — 5,0. Запомнился яркими речами в микст-зоне, а на трассе передвигался слабо. Евгений Гараничев — 4,5. Как там пелось: «Неудачам, оправданиям не увидеть нам конца, как конца без обрезания у еврейского юнца». Евгений меняет тренеров, методики, а результат в последние годы остаётся неизменным. Алексей Волков — 4,0. Удовлетворительная оценка только за отличную эстафету. Вот может же! Матвей Елисеев — 3,5. Временами было жалко на него смотреть. Считаю, что Матвею будет полезно подсушиться. Екатерина Юрлова-Перхт — 7,5. Концовочку немного смазала, хотя в целом провела стабильный сезон и стала единственной, кроме Шипулина, в топ-15.
Дарья Виролайнен — 6,0. Для себя выступила на неплохом уровне, хоть и завалила одну из эстафет. Если бы мама не кричала, что дочь зажимают, могла бы добиться большего. Ульяна Кайшева — 5,5. Начала за упокой со сломанным бойком и проваленным спринтом в Антхольце, зато потом разбежалась, набралась уверенности и стала железным эстафетным стартёром. Светлана Миронова — 5,0. Приз лучшему новичку — хороший аванс на будущее, а пока напоминает американские горки. То, что в Тюмени в присутствии личного тренера Михаила Шашилова отстреляла на ноль, даёт информацию к размышлению. Татьяна Акимова — 4,5. Показала явно не свои результаты. Много жаловалась на работу тренеров, но сама сделала не много, чтобы ситуацию изменить. Виктория Сливко — 4,0. «Тише едешь, дальше будешь» — эта поговорка не про биатлон, поэтому Вике надо работать над техникой, физикой и много чем ещё, чтобы соответствовать уровню сборной. Ирина Старых — 2,5. Оказалась полностью не готова к сезону под руководством тренера, которого выбрала сама. Больше сказать нечего. Ольга Подчуфарова — без оценки. Пусть её пример пойдёт тренерам в назидание.