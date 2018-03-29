Биатлон. Кубок мира-2017/18. Оценки за сезон сборной России по биатлону

Кто мужской вариант Сливко, кому поставил двойку Тихонов , а кто был лучшим спикером в микст-зоне — в итоговых оценках за сезон.

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион

Максим Цветков — 6,5. Запоминается последнее. Яркая победа на финише сезона делает оценку выше. Александр Логинов — 6. Логинов показывал характер в отдельных гонках, хотя ему приходилось тяжелее всех. Антон Шипулин — 5,5. Лидер должен быть лидером, а Антон команду за собой не вёл и выглядел слабо на фоне других лидеров Бё и Фуркада.

Дмитрий Малышко — 5,5. Попал в команду случайно, но не был худшим. Старался бороться, но не был там худшим во многом потому, что готовился вне сборной.

Татьяна Прусакова, болельщик

Одна из главных активисток Союза болельщиков биатлона. Болеет и занимается выездами и их организацией на протяжении вот уже 10 лет. В этом сезоне участвовала в открытии совместного проекта с баром на Шаболовке по просмотру гонок болельщиков со звёздами биатлона. Неоднократно бывала в Поклюке, а этот сезон — первый за последнее время, когда пропустила легендарный этап.

Антон Шипулин — 8. За место в топ-3. Лидер сборной. За последние три сезона самое слабое выступление. Александр Логинов — 7. Для меня именно он на данный момент №2 в сборной. В целом неплохо, но хотелось бы в следующем сезоне большего. Максим Цветков — 7. Благодаря этапу в Тюмени. Так бы поставила гораздо меньше. Капитан и стабильный середняк. Антон Бабиков — 6. Разочаровал. Ждала большего. Выступление среднее. Видимо, «Инстаграм» перевесил биатлон. Евгений Гараничев — 5. Показал всё, на что был готов. Считаю, его поезд уже уехал.

Дмитрий Малышко — 4,5. После перерыва вернулся, обедни не испортил и где-то даже удивил. Матвей Елисеев — 3. Увы, слабо мужской вариант Сливко. Алексей Волков — без оценки. Не вижу смысла его пребывания на Кубке мира. Так же как и с Гараничевым, поезд уехал. Екатерина Юрлова-Перхт — 8. Лидер сборной. На мой взгляд, лучший сезон в карьере провела. Стабильна. Дарья Виролайнен — 6. Не лучший сезон. Оценка больше за эстафету в Контиолахти, этап в Норвегии и Тюмени. По набранным очкам в Кубке мира второй номер сборной, как ни крути. Татьяна Акимова — 5. Вспоминая её прошлый сезон, ждала большего, но регресс очевиден. Как бы за Подчуфаровой не пошла. Светлана Миронова — 5. Стрельбу подтягивает, молодец, скорость держит. Считаю, что за ней будущее. Жаль, что в команде тянут Сливко, а не Миронову. Ульяна Кайшева — 5. Виктория Сливко — 3. Мне непонятно её присутствие в команде. С таким ходом на Кубке мира ловить нечего даже с чистой стрельбой. Ирина Старых — без оценки. На Кубке мира ничего не показала. Ждём, что будет дальше. Ольга Подчуфарова — без оценки. Пациент скорее мёртв, чем жив. Думаю, это финиш.

Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата»

Антон Шипулин — 7,0. Больше поставить не могу, потому что личных подиумов явно недобрал. Третье место в общем зачёте вымучил при опустевшем к Тюмени бензобаке. Максим Цветков — 7,0. Первая личная победа перекрывает остальные неудачи. Ещё с юниорского возраста Максим был гонщиком одного-двух стартов, но его остроту пика надо использовать при построении подготовки и правильно подводить. Александр Логинов — 6,5. Временами очень прилично бежал, что говорит о хорошем потенциале, но в большинстве случаев не мог совладать с нервами, а потому остался без личных наград. Дмитрий Малышко — 5,5. Готовясь вне сборной, провёл достойную концовку сезона и показал, что его рано сбрасывать со счетов. Впрочем, если тебя тренирует наставник, которого хвалит обладательница кубка мира, можно ждать и большего. Антон Бабиков — 5,0. Запомнился яркими речами в микст-зоне, а на трассе передвигался слабо. Евгений Гараничев — 4,5. Как там пелось: «Неудачам, оправданиям не увидеть нам конца, как конца без обрезания у еврейского юнца». Евгений меняет тренеров, методики, а результат в последние годы остаётся неизменным. Алексей Волков — 4,0. Удовлетворительная оценка только за отличную эстафету. Вот может же! Матвей Елисеев — 3,5. Временами было жалко на него смотреть. Считаю, что Матвею будет полезно подсушиться. Екатерина Юрлова-Перхт — 7,5. Концовочку немного смазала, хотя в целом провела стабильный сезон и стала единственной, кроме Шипулина, в топ-15.

Дарья Виролайнен — 6,0. Для себя выступила на неплохом уровне, хоть и завалила одну из эстафет. Если бы мама не кричала, что дочь зажимают, могла бы добиться большего. Ульяна Кайшева — 5,5. Начала за упокой со сломанным бойком и проваленным спринтом в Антхольце, зато потом разбежалась, набралась уверенности и стала железным эстафетным стартёром. Светлана Миронова — 5,0. Приз лучшему новичку — хороший аванс на будущее, а пока напоминает американские горки. То, что в Тюмени в присутствии личного тренера Михаила Шашилова отстреляла на ноль, даёт информацию к размышлению. Татьяна Акимова — 4,5. Показала явно не свои результаты. Много жаловалась на работу тренеров, но сама сделала не много, чтобы ситуацию изменить. Виктория Сливко — 4,0. «Тише едешь, дальше будешь» — эта поговорка не про биатлон, поэтому Вике надо работать над техникой, физикой и много чем ещё, чтобы соответствовать уровню сборной. Ирина Старых — 2,5. Оказалась полностью не готова к сезону под руководством тренера, которого выбрала сама. Больше сказать нечего. Ольга Подчуфарова — без оценки. Пусть её пример пойдёт тренерам в назидание.