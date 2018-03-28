Васильев: «У Шипулина прослеживается очевидный регресс»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин не прогрессирует. Последние четыре сезона Шипулин остается в тройке лучших по итогам Кубка мира.

"Это, конечно, условное достижение. Ни у кого ведь не возникает сомнений, что Шипулин является одним из главных фаворитов в мужском биатлоне. Это очевидно, и результаты Антона говорят сами за себя. Но, безусловно, он расстроен итогами нынешнего сезона. Во-первых, не удалось поехать на Олимпийские игры и проявить себя там.

Во-вторых, прослеживается очевидный регресс. Четыре года назад, когда Шипулин стал готовиться самостоятельно, думал, что усовершенствует свою форму, отшлифует стрельбу, функциональную часть. А вышло ровно наоборот. На протяжении этих четырёх лет результаты Антона с каждым сезоном становились всё хуже", — цитирует Васильева.