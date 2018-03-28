Миллионы и Южная Корея: стартует чемпионат РФ

Миллионы и Южная Корея: стартует чемпионат России по биатлону

Олимпийские чемпионы против молодого поколения 29 марта в Ханты-Мансийске стартует чемпионат России по биатлону. Главной особенностью турнира станут его космические призовые — победитель каждой гонки будет получать по 4 млн рублей. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящих соревнованиях.

В России сложно найти более биатлонное место, чем Ханты-Мансийск. Столица Югры уже дважды принимала чемпионат мира. Также же здесь долгое время проводился заключительный этап Кубка мира, где разыгрывались награды по итогам сезона.

Теперь — после двухнедельной передышки — Ханты-Мансийск принимает чемпионат страны, где определяются победители общего рейтинга сезона и обладатели Кубка России.

Максим Цветков. С 2014 года званием лучшего биатлониста страны безоговорочно владеет Антон Шипулин . В этом году шансы отобрать титул появились у Александра Логинова, который может обойти лидера сборной команды страны в случае побед во всех гонках. За третье место поборются чемпионы мира Антон Бабиков

У женщин победу обеспечила себе Екатерина Юрлова-Перхт. Второе место на отчетном турнире разыграют Дарья Виролайнен , Ульяны Кайшевой и Ирины Услугиной.

Одной из главных интриг чемпионата России являются выступления молодых спортсменов. Сможет ли кто-то из неизвестных широкой публике атлетов навязать борьбу признанными лидерам? Так, пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) называет

«Несколько молодых спортсменов уже заявили о себе на протяжении сезона и готовы еще раз обосновать свое место в национальной команде. Особняком среди них стоит Поршнев. Фактурный экс-юниор стал чемпионом России в суперпреследовании, а также выиграл спринт на этапе Кубка в Ижевске. Отличается стабильностью на протяжении сезона и Дедюхин», — рассказывают об успехах молодых россиян на сайте организации. в числе возможных возмутителей спокойствия 23-летнего красноярца Александра Дедюхина и 21-летнего Никиту Поршнева из Ханты-Мансийска.

Миллионы на кону Среди «темных лошадок» у женщин значатся выигравшая Кубок России 23-летняя Анастасия Морозова из Ханты-Мансийска и ее сверстница мурманчанка Анастасия Егорова , которая уже успела стать призером одного из этапов кубка IBU.

Нынешний чемпионат России будет уникальным турниром. Все дело в том, что победители и призеры соревнований получат призовые, которые сопоставимы с теми, что были на прошедших Олимпийских играх.

За золотую медаль спортсмен заработает 4 млн рублей; за серебро и бронзу — по 2,5 и 1,7 соответственно. С учетом того, что мужчины и женщины проведут сразу по пять гонок, поправить свое финансовое положение можно будет неплохо.

Такая щедрость связана с тем, что большая часть российской сборной не была допущена к проходившей в Корее Олимпиаде, а государство объявило эти старты альтернативными.

«Смогут ли Альтернативные игры компенсировать Олимпиаду? Я не хочу на этот вопрос даже отвечать, потому что даже не думаю на эту тему.

«По итогам выступлений здесь и в сезоне, я думаю, будет комплектоваться команда на подготовку к следующей Олимпиаде. Поэтому здесь цель у спортсменов и тренеров — показать наивысший результат, особенно молодым спортсменам, которым нужно попадать в команду, доказывать, что они ни чем не слабее», — цитирует специалиста ТАСС. Какая компенсация? Спортсмен, он тренируется, он должен соревноваться и показывать результаты. Команда не поехала на Олимпийские игры, не выступала, а здесь Чемпионат России», — заявил старший тренер резервной национальной команды Александр Касперович.

Екатерины Аввакумовой и Отличный шанс заработать будет и у спортсменов из Южной Кореи — Анны Фролиной Тимофея Лапшина , которые несколько лет назад отказались от российского спортивного гражданства и стали выступать за сборную азиатской страны.

В мужской индивидуальной гонке, которая начнется в 13.15, представителей Южной Кореи не будет. По словам наставников азиатской сборной, Лапшин планирует принять участие в спринте и гонке преследования.

После чемпионата страны российский биатлон ждет еще одно крупное событие. 18 мая в Тюмени состоится отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР), на которой выберут нового главу организации.

«Я много лет в этом деле, отождествляю себя с биатлоном. Не хочу критиковать своих предшественников и не буду говорить о том, что они работали плохо, это не в моем стиле. Но результаты нашей команды оставляют желать лучшего», — заявил о своем выдвижении Майгуров. На сегодня кандидатов двое — трехкратный чемпион мира 49-летний Виктор Майгуров и четырехкратный олимпийский чемпион 52-летний Владимир Драчев . Нынешний президент организации Александр Кравцов переизбираться не планирует.

«Отсутствие систематических успехов на крупных международных соревнованиях: чемпионатах мира, Олимпийских играх, по факту, прикрывается отдельными победами на соревнованиях уровнями ниже, и достигнутыми на основе, исключительно, патриотических и морально-волевых качеств наших спортсменов, и не благодаря, а вопреки обстоятельствам», — в свою очередь говорит в предвыбороном сообщении Драчев.

Расписание чемпионат России по биатлону

29 марта, четверг10:15 мск — индивидуальная гонка, женщины. 13:15 мск — индивидуальная гонка, мужчины.

31 марта, суббота10:15 мск — спринт, женщины.13.15 мск — Спринт, мужчины.

1 апреля, воскресенье10:15 мск — гонка преследования, женщины. 12:15 мск — гонка преследования, мужчины.

3 апреля, вторник12:15 мск — эстафета, женщины.14:45 мск — масс-старт, мужчины.

4 апреля, среда15:30 мск — масс-старт, женщины17:15 мск — эстафета, мужчины