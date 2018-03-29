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К россиянам перейдет золото чемпионата мира после допинг-случая у пловца из США
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К россиянам перейдет золото чемпионата мира после допинг-случая у пловца из США 

Газета.Ru 7 часов назад
Сборной России по плаванию может достаться золото юниорского чемпионата мира — 2017 после дисквалификации американца Мэтью Вилленбринга, который сдал положительный допинг-тест турнире.
После победы сборной США в мужской комбинированной эстафете Вилленбринг сдал положительный допинг тест гидрохлоротиазид, сообщает официальный сайт Международной федерации плавания (FINA).
Спортсмен получил четыре месяца дисквалификации, а его результаты с 28 августа аннулируются.
Таким образом, американцы лишатся золота. Вторыми в этом виде программы стали россияне. Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев должны будут получить высшие награды.
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