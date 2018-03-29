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Шипулин увеличил отрыв от Логинова в рейтинге СБР
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Шипулин значительно увеличил отрыв от Логинова в рейтинге СБР 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Антон Шипулин увеличил отрыв от ближайшего преследователя Александра Логинова в новой версии рейтинга Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает официальный сайт СБР.
В активе Шипулина в настоящий момент 1610 очков, на счету Логинова 1356 баллов. Третью позицию занимает Антон Бабиков (1139).
По итогам трёх этапов Кубка мира, которые состоялись в марте, Шипулин стал победителем в спринте и выиграл бронзу в масс-старте. Логинов был вынужден пропустить два этапа.
У женщин лидерство упрочила Екатерина Юрлова-Перхт (1326 баллов), на вторую строчку поднялась Дарья Виролайнен (1026), на третью — Ульяна Кайшева (1021).
Ранее Васильев заявил, что на российских биатлонистов льются ушаты грязи.
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