Шипулин увеличил отрыв от Логинова в рейтинге СБР

Шипулин значительно увеличил отрыв от Логинова в рейтинге СБР

Антон Шипулин увеличил отрыв от ближайшего преследователя Александра Логинова в новой версии рейтинга Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает официальный сайт СБР.

В активе Шипулина в настоящий момент 1610 очков, на счету Логинова 1356 баллов. Третью позицию занимает Антон Бабиков (1139).

По итогам трёх этапов Кубка мира, которые состоялись в марте, Шипулин стал победителем в спринте и выиграл бронзу в масс-старте. Логинов был вынужден пропустить два этапа.

У женщин лидерство упрочила Екатерина Юрлова-Перхт (1326 баллов), на вторую строчку поднялась Дарья Виролайнен (1026), на третью — Ульяна Кайшева (1021).

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