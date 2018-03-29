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Кайшева: не знаю, что произошло. Как обычно было тяжело
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Кайшева: не знаю, что произошло. Как обычно было тяжело 

Чемпионат.com 5 часов назад
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России.
«Произошло не знаю что. Ветер был, менялся туда-сюда всю гонку. Вроде делала всё правильно, но не попала. Проходила всю гонку равномерно, чтобы не было тяжело, чтобы стрельба была адекватной. Но было тяжело, как это бывает обычно.
В принципе это приятный и праздничный старт, окончание сезона. Ничего тяжелого в настрое на гонку не было.
На чемпионате России пробегу три первых старта и потом отправлюсь на чемпионат мира среди военных», — сказала Кайшева в эфире ТК «Матч ТВ».
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