Кайшева: не знаю, что произошло. Как обычно было тяжело

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России.

«Произошло не знаю что. Ветер был, менялся туда-сюда всю гонку. Вроде делала всё правильно, но не попала. Проходила всю гонку равномерно, чтобы не было тяжело, чтобы стрельба была адекватной. Но было тяжело, как это бывает обычно.

В принципе это приятный и праздничный старт, окончание сезона. Ничего тяжелого в настрое на гонку не было.

На чемпионате России пробегу три первых старта и потом отправлюсь на чемпионат мира среди военных», — сказала Кайшева в эфире ТК «Матч ТВ».