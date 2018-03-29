К. Резцова: первые два промаха сбили с толку

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась впечатлениями от индивидуальной гонки на чемпионате России.

«На пристрелке ветер дул то влево, то вправо, делала поправки, но не могла собрать в кучу все выстрелы. Вроде как делала всё правильно, но выстрелы улетали. Заканчивала пристреливаться на том, что получилось.

В итоге на первом рубеже после первого выстрела начала задумываться, что делать. Первые два промаха сбили с толку. Старалась отыграть отставание ногами, тренеры говорил что иду не плохо, догнала стартовавших передо мной.

Настраивалась на стрельбу на «стойке», и первую прошла удачно. Но на самом деле недовольна второй «стойкой», потому что начала дёргаться, хотя надо было работать спокойно, но начала спешить и получились промахи", — рассказала Резцова в эфире ТК «Матч ТВ».