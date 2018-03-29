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К. Резцова: первые два промаха сбили с толку
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К. Резцова: первые два промаха сбили с толку 

Чемпионат.com 5 часов назад
Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась впечатлениями от индивидуальной гонки на чемпионате России.
«На пристрелке ветер дул то влево, то вправо, делала поправки, но не могла собрать в кучу все выстрелы. Вроде как делала всё правильно, но выстрелы улетали. Заканчивала пристреливаться на том, что получилось.
В итоге на первом рубеже после первого выстрела начала задумываться, что делать. Первые два промаха сбили с толку. Старалась отыграть отставание ногами, тренеры говорил что иду не плохо, догнала стартовавших передо мной.
Настраивалась на стрельбу на «стойке», и первую прошла удачно. Но на самом деле недовольна второй «стойкой», потому что начала дёргаться, хотя надо было работать спокойно, но начала спешить и получились промахи", — рассказала Резцова в эфире ТК «Матч ТВ».
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