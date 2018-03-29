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Егорова стала чемпионкой России по биатлону
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Егорова стала чемпионкой России по биатлону в индивидуальной гонке 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Анастасия Егорова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону, который стартовал в Ханты-Мансийске.
Егорова преодолела дистанцию 15 км за 48 минут 21,2 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второй финишировала Тамара Воронина (отставание 2,4 секунды; 0 промахов). Практически до самого финиша Егорова уступала Ворониной, но за сотни метров до финиша сумела ее опередить. После четвертого огневого рубежа Егорова проигрывала Ворониной 39,9 секунды, после отметки 13,2 км — 20,7 секунды, после 14,6 км — 6,5 секунды.
Третьей стала Ирина Услугина (+1.05,2; 2). Она заняла четвертое место в общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Также россиянка выступила в текущем сезоне на двух этапах Кубка мира: в итальянском Антхольце и Тюмени. В гонке преследования в Тюмени, которая прошла 24 марта, Услугина заняла девятое место.
Светлана Миронова, которая выступила на семи из девяти этапах Кубка мира и была признана лучшим новичком сезона по версии IBU, заняла шестое место (+2.23,0; 4). На чемпионате России в прошлом году Миронова выиграла спринт и гонку преследования, а также стала третьей в масс-старте. Ульяна Кайшева, выступившая на последних пяти этапах Кубка мира и на Олимпийских играх в Пхёнчхане, стала 15-й (+4.15,5; 6). Дважды серебряная медалистка гонок на этапах Кубка мира Дарья Виролайнен и чемпионка мира в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт не вышли на старт соревнований.
Позднее в четверг пройдет индивидуальная гонка у мужчин.
Чемпионат России завершится 4 апреля женским масс— стартом и мужской эстафетной гонкой.
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