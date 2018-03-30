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Миронова: не чувствую в себе сил. У меня разваливается техника
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Миронова: не чувствую в себе сил. У меня разваливается техника 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своём состоянии по ходу сезона.
«Вопросы о подготовке лучше задавать тренерам, не хочу на них отвечать.
Просто не чувствую в себе сил. У меня разваливается техника. Мне сложно это объяснить. С самого начала сезона становилось хуже, это длится весь год. Чувствовала себя более-менее только на чемпионате Европы.
Честно скажу. Когда финишировала в спринте в Хохфильцене девятой, почувствовала, что пасьют не дойду. У меня не было сил бегать дальше. Я отдавала последние силы в каждой гонке", — сказала Миронова в программе «Сезон, который мы потеряли» на ТК «Матч ТВ».
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