Миронова: не чувствую в себе сил. У меня разваливается техника

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своём состоянии по ходу сезона.

«Вопросы о подготовке лучше задавать тренерам, не хочу на них отвечать.

Просто не чувствую в себе сил. У меня разваливается техника. Мне сложно это объяснить. С самого начала сезона становилось хуже, это длится весь год. Чувствовала себя более-менее только на чемпионате Европы.

Честно скажу. Когда финишировала в спринте в Хохфильцене девятой, почувствовала, что пасьют не дойду. У меня не было сил бегать дальше. Я отдавала последние силы в каждой гонке", — сказала Миронова в программе «Сезон, который мы потеряли» на ТК «Матч ТВ».