Миронова: не чувствую в себе скорость. Это происходит весь сезон

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о выступлении в индивидуальной гонке на чемпионате России (6-е место).

«Наверное, это могла быть моя лучшая индивидуальная гонка, тем более что на втором рубеже сама допустила глупый промах. Но на четвёртом рубеже просто устала, это сказалось на стрельбе.

В целом гонкой довольна, но мне не нравится мое функциональное состояние. Не чувствую в себе скорость. Это происходит весь сезон. Пока не могу это объяснить.

Лыжи работали отлично, претензий нет, всё было хорошо", — рассказала Миронова в эфире ТК «Матч ТВ».