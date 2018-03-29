Воронина: лыжи просто летали, второе место — это была уже моя недоработка

«У меня получилась чистая стрельба потому, что я внимательно смотрела на ветер на огневых рубежах и была аккуратна в поправках. В прошлом году я уже стреляла на ноль. Сервисеры поработали сегодня отлично, лыжи просто летали, второе место — это была уже моя недоработка», — приводит слова Ворониной официальный сайт соревнований.