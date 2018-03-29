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Воронина: лыжи просто летали, второе место — это была уже моя недоработка
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Воронина: лыжи просто летали, второе место — это была уже моя недоработка 

Чемпионат.com 4 часа назад
Тамара Воронина прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Она завоевала серебряную медаль. Победу одержала Анастасия Егорова, третьей стала Ирина Услугина.
«У меня получилась чистая стрельба потому, что я внимательно смотрела на ветер на огневых рубежах и была аккуратна в поправках. В прошлом году я уже стреляла на ноль. Сервисеры поработали сегодня отлично, лыжи просто летали, второе место — это была уже моя недоработка», — приводит слова Ворониной официальный сайт соревнований.
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