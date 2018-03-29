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Анастасия Егорова: Сейчас мой козырь — ход, но стрельба к концу сезона стала получше
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Анастасия Егорова: Сейчас мой козырь — ход, но стрельба к концу сезона стала получше 

Советский спорт 4 часа назад
«Подготовка у Виталия Норицына мне очень понравилась, было много позитивных моментов, работалось очень здорово, спококйно, понравилась вся команда Ланцова и Норицына и все-все-все. Подготовка подошла и хотелось бы продолжать с ними работать. В начале сезона мне было тяжело разогнаться психологически. Я расстроилась, что меня не взяли на Кубок IBU и оставили на чемпионате России. Но через выступления на Кубке России пришла форма, а на февраль-март выдался пик.
Егорова выиграла чемпионат России в индивидуальной гонке
Пришла в биатлон я в 12 лет. Сначала бегала в Мурманской области. Сначала не было результатов, а по юниоркам стали получаться ход и стрельба, но в юниорской сборной я не была. Впервые почувствовала прорыв, когда я бегала второй год по юниоркам и приехала на молодёжное первенство России. Я там показала очень хороший ход, но стрельба не дала мне взойти на пьедестал. Конечно, сейчас мой козырь — ход, но стрельба к концу сезона стала получше. В Мурманске биатлон развивается плохо, но у кого есть результат, тех спонсируют. Надеюсь, мои успехи помогут исправить ситуацию», — цитирует Егорову официальный сайт СБР.
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