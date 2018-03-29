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Логинов: есть всё, чтобы показывать результат, но чего-то не хватает
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Логинов: есть всё, чтобы показывать результат, но чего-то не хватает 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российский биатлонист Александр Логинов после победы в индивидуальной гонке на чемпионате России рассказал о смене винтовки и проблемах с психологией.
«Сегодня получилось правильно разложить себя по дистацнии и сохранить силы на финишный круг. Стрелять надо было на «ноль». На самом деле сделал обидные ошибки — всё видел, но неправильно стрелял. Физическим состоянием доволен.
Бегал последние гонки с разными винтовками, может быть, действительно надо было продолжать со старой ложой. По весне надо будет подумать. Есть всё, чтобы показывать результат, но чего-то не хватает и парням, и мне.
Не могу сказать, сколько времени надо, чтобы приспобиться к новой винтовке. Главное — в голове разобраться. С любым оружием можно научиться стрелять", — сказал Логинов в эфире ТК «Матч ТВ».
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