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Логинов выиграл индивидуальную гонку
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Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Александр Логинов из Тюменской области одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.
Спортсмен преодолел дистанцию за 51 минуту 3,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Евгений Гараничев (Тюменская область), который за 400 метров до финиша выигрывал у Логинова 5,1 секунды, однако на финише уступил ему 1,3 секунды при двух промахах. Бронза у Алексея Волкова из Ханты-Мансийска (отставание 41,4 секунды; 1 промах).
Антон Шипулин, который занял третье место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2017/18, в гонке участия не принимал. Спортсмен планирует выступить в спринте (31 марта) и гонке преследования (1 апреля).
Логинов является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, также на счету 26-летнего спортсмена четыре золотые и три серебряные медали чемпионатов Европы. В общем зачете Кубка мира в сезоне-2017/18 Логинов стал третьим среди россиян и занял 23-е место.
Чемпионат России по биатлону завершится 4 апреля.
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