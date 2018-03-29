Волков: скорости нет, иду как крейсер

Российский биатлонист Алексей Волков прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке (третье место).

«Сегодня были сложные условия для стрельбы, поэтому настраивался на неё, работал над каждым выстрелом. Я самый скорострельный, но сегодня работал на качество, это дало результат.

Промах на последнем рубеже — моя недоконцентрация, моя ошибка. Было сложно выцеливать все 20 выстрелов при такой погоде.

Самочувствие такое, что нет скорости, иду как крейсер", — сказал Волков в эфире ТК «Матч ТВ».