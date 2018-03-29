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Антон Бабиков: «Надеюсь, закончу чемпионат России с положительными эмоциями»
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Антон Бабиков: «Надеюсь, закончу чемпионат России с положительными эмоциями» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российский биатлонист Антон Бабиков в интервью «СЭ» заметил, что хочет закончить чемпионат России с положительными эмоциями, чтобы дальше работать в хорошем психологическом состоянии. Национальное первенство в Ханты-Мансийске завершится 4 апреля.
— В самом начале разговора вы говорили, что попали в двойную яму. Из эмоциональной на данный момент выбраться удалось?
— После спринта в Тюмени я чувствовал себя так ужасно, что не хотел бежать гонку преследования. Думал, после гонки кто-то из тренеров подойдет, что-то скажет. Но единственным, кто сделал это, оказался Крючков, которому, по идее, до меня не должно быть никакого дела. Он не говорил ничего о спорте, а просто хотел по-человечески поддержать, говорил, что я обязательно должен перебороть этот момент и ни в коем случае не сдаваться. После этого я смог отпустить ситуацию, и следующие гонки провел куда более достойно. Сейчас настроение нормальное.
Надеюсь, чемпионат России тоже закончу с положительными эмоциями. Поставим запятую в конце этого сложного сезона, и дальше будем работать в хорошем психологическом состоянии. (Владимир ИВАНОВ)
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