Ещё
Алексей Слепов потерпел фиаско
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Слепов потерпел фиаско 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса biathlonspb.ru  Алексей Слепов потерпел фиаско в индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
Слепов вышел на старт под 47-м номером и имел все шансы на призовые места, но стрельба Алексея вновь подвела.
Наш земляк, выступающий на чемпионате России под флагом Санкт-Петербурга, допустил по два промаха на первых огневых рубежах. На третьем Алексей отстрелял на ноль, но на заключительном огневом рубеже вновь два выстрела ушли в молоко.
В итоге Слепов добрался до финиша лишь 40-м, уступив 5 минут и 28 секунд лидеру гонки Александру Логинову, выступающему за Тюмень.
«Серебро» досталось Евгению Гараничеву, представляющему Тюменскую область, «бронза» у представителя Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Волкова.
Свою следующую гонку в рамках чемпионата страны мужчины проведут в ближайшую субботу, где померятся своими силами в 10-километровом спринте.
ТВ-МИГ: последние новости
Причиной смертельной драки в Коврове стала сигарета Последний контрольный матч «Торпедо» В сборной России – три боксера из 33 региона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли удар по российским борцам71
Карпин продает квартиру с шестью туалетами45
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Логинов выиграл индивидуальную гонку
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение