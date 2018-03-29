Фото с ресурса biathlonspb.ru Алексей Слепов потерпел фиаско в индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
Слепов вышел на старт под 47-м номером и имел все шансы на призовые места, но стрельба Алексея вновь подвела.
Наш земляк, выступающий на чемпионате России под флагом Санкт-Петербурга, допустил по два промаха на первых огневых рубежах. На третьем Алексей отстрелял на ноль, но на заключительном огневом рубеже вновь два выстрела ушли в молоко.
В итоге Слепов добрался до финиша лишь 40-м, уступив 5 минут и 28 секунд лидеру гонки Александру Логинову, выступающему за Тюмень.
«Серебро» досталось Евгению Гараничеву, представляющему Тюменскую область, «бронза» у представителя Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Волкова.
Свою следующую гонку в рамках чемпионата страны мужчины проведут в ближайшую субботу, где померятся своими силами в 10-километровом спринте.