Алексей Слепов потерпел фиаско

Фото с ресурса biathlonspb.ru Алексей Слепов потерпел фиаско в индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Слепов вышел на старт под 47-м номером и имел все шансы на призовые места, но стрельба Алексея вновь подвела.

Наш земляк, выступающий на чемпионате России под флагом Санкт-Петербурга, допустил по два промаха на первых огневых рубежах. На третьем Алексей отстрелял на ноль, но на заключительном огневом рубеже вновь два выстрела ушли в молоко.

В итоге Слепов добрался до финиша лишь 40-м, уступив 5 минут и 28 секунд лидеру гонки Александру Логинову , выступающему за Тюмень.

Свою следующую гонку в рамках чемпионата страны мужчины проведут в ближайшую субботу, где померятся своими силами в 10-километровом спринте.