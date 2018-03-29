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Евгений Гараничев: «Для победы не хватило последнего выстрела»
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Евгений Гараничев: «Для победы не хватило последнего выстрела» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Биатлонист Евгений Гараничев отметил, что в индивидуальной гонке на чемпионате России ему не хватило последнего выстрела. Спортсмен с двумя промахами стал вторым, отстав от победителя Александра Логинова всего на 1,3 секунды.
— Чего не хватило для победы? Последнего выстрела. Я не думаю, что мой стартовый номер сказался на результатах. Я сам заявился в эту группу. Тяжело в конце сезона бежать такую долгую гонку. Я просто вышел получать удовольствие от последних гонок в этом сезоне. Чуть-чуть не справился, но это не помешало. Я думал, что будет немного тяжелее, но оказалось, что есть еще силы побегать и посоревноваться.
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