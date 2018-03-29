Пащенко: не получилось воспользоваться шансами

Российский биатлонист Пётр Пащенко прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России (4-е место).

«Четыре промаха — это плохо не только сегодня, но и вообще недопустимо для индивидуальной гонки. Настраивался на старт. Сначала с тренером планировали пропустить гонку, но потом решил выйти, поэтому старался побороться.

Обидные промахи, ситуация на рубеже способствовала качественной стрельбе, но не получилось воспользоваться шансами. Инвентарь работал великолепно, нареканий нет. Будем настраиватся на следующие гонки", — сказал Пащенко в эфире ТК «Матч ТВ».