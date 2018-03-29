«Саратовская ракета» обогнал Евгения Гараничева в биатлонной гонке 

Саратовский биатлонист Арлександр Логинов завоевал золотую медаль в Ханты-Мансийске. Воспитанник саратовской школы биатлона, ныне выступающий за северян, лидировал сегодня в индивидуальной гонке на чемпионате России.
Сильнейшие биатлонисты собрались в Ханты-Мансийске. Александр «сделал» 20-километровую дистанцию за 51:03.4 минуты. Он допустил 3 промаха, поскольку стрельба — не его «конек», но «саратовская ракета», как метко назвал его комментатор Дмитрий Губерниев, показал высокую скорость поле огневого рубежа. И в результате опередил бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года Евгения Гараничева на 1,3 секунды. А на третьем месте оказался еще один сильнейший соперник — Алексей Волков.