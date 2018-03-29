«Саратовская ракета» обогнал Евгения Гараничева в биатлонной гонке

Саратовский биатлонист Арлександр Логинов завоевал золотую медаль в Ханты-Мансийске. Воспитанник саратовской школы биатлона, ныне выступающий за северян, лидировал сегодня в индивидуальной гонке на чемпионате России.