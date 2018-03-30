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Губерниев: «Малиновского — в сборную!»
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Губерниев: кто против Малиновского в сборной России по биатлону, тот майонез 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Instagram
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский должен быть включён в национальную команду России по биатлону.
«Считаю, что самый титулованный юниор России Игорь Малиновский просто обязан быть включённым в национальную сборную! И готовиться к следующему сезону вместе с лидерами! А то парень уйдёт в авиацию, и будем штурвалы кусать! Кто против, тот майонез!», — написал Губерниев в своём Instagram.
21-летний Малиновский увлекается авиацией и имеет лицензию пилота. Он в сезоне-2017/18 дебютировал в составе сборной России по футболу.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, чем «грешит» Губерниев.
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