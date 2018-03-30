Губерниев: кто против Малиновского в сборной России по биатлону, тот майонез

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский должен быть включён в национальную команду России по биатлону. «Считаю, что самый титулованный юниор России Игорь Малиновский просто обязан быть включённым в национальную сборную! И готовиться к следующему сезону вместе с лидерами! А то парень уйдёт в авиацию, и будем штурвалы кусать! Кто против, тот майонез!», — написал Губерниев в своём Instagram. Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 30 Мар 2018 в 4:46 PDT 21-летний Малиновский увлекается авиацией и имеет лицензию пилота. Он в сезоне-2017/18 дебютировал в составе сборной России по футболу. Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, чем «грешит» Губерниев.