Малиновский: очень хочу на следующий сезон попасть в основную сборную России

Пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров россиянин Игорь Малиновский поделился впечатлениями от выступления на этапе Кубка мира в Тюмени, а также рассказал об атмосфере в команде. «Первый мой Кубок мира — это была проверка моих эмоций и нервов на прочность. Я её не прошел. А спринтерская гонка, которая была недавно, показала, что я могу справляться на рубеже и могу справляться с тяжёлыми условиями. Но старты в Тюмени были в 6-7 вечера, это очень поздно, мой организм был шокирован, он говорил: «Питания ноль — спать!». Было тяжело, снег валил, трибуны были максимально заполнены. Поддержка болельщиков вроде бы помогает, но на рубеже мешает. На трассе прям бешеная поддержка. Насколько мне было вчера тяжело, реально хотелось прям пешком пойти. Но именно болельщики мне не дели опустить руки. Были, правда, моменты, когда из-за них я тренеров не слышал, они мне пытались что-то сказать про отставание, а я не слышал. Это первые мои соревнования, где было так много болельщиков. Я очень хочу на следующий сезон попасть в основную команду, потому что там более опытные ребята. Да, я пока молодой еще, у меня недостаточно опыта на этапах IBU взрослых, но я чувствую, что это можно преодолеть. Я знаю, что все цели, которые я ставлю перед собой, достижимы. Главное — найти правильный путь. Конкуренции у нас нет. Антон Бабиков успокоил меня, когда я переживал, что остановился в шаге от гонки преследования. Он мне сказал: «Успокойся, ты сезон этот сделал, ещё успеешь набегаться на взрослом уровне». Со всеми парнями здорово общаемся, всё классно», — сказал Малиновский. Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».