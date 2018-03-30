Максим Кугаевский: Логинов и Гараничев хорошо готовы по скорости

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский оценил выступление Александра Логинова Евгения Гараничева в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«К сожалению, полностью со стрельбой не удалось справиться ни Александру, допустившему три промаха, ни Евгению, не закрывшему две мишени, — приводит «Тюменская арена» слова Кугаевского. — Но в таких условиях и другие опытные и титулованные биатлонисты тоже допускали ошибки на огневых рубежах.

И на первый план вышли скоростные качества. А в этом компоненте оба наших спортсмена готовы хорошо. На финале Кубка мира в Тюмени Логинов ходом вообще попадал в тройку лидеров, а Гараничев стабильно держался в топ-15».

Напомним, Логинов стал чемпионом России в индивидуальной гонке, а Гараничев завоевал серебро.

В субботу на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдут спринтерские гонки.