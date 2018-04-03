Ещё
Австрийцы подтвердили факт переговоров с тренером сборной РФ по биатлону Гроссом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Австрийцы подтвердили факт переговоров с тренером сборной РФ по биатлону Гроссом 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация лыжного спорта Австрии подтвердила желание пригласить на работу старшего тренера мужской сборной России по биатлону Рикко Гросса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
В субботу издание Kronen Zeitung сообщило, что четырехкратный олимпийский чемпион в составе сборной Германии может возглавить команду Австрии после окончания действия его контракта с Союзом биатлонистов России (СБР).
Сам Гросс заметил, что его соглашение рассчитано до конца апреля 2018 года, и что он хотел бы продолжить работу в России.
"Мы можем подтвердить, что есть переговоры между Федерацией лыжного спорта Австрии и тренерами различных стран, в том числе и с Рикко Гроссом. Зона ответственности потенциального кандидата пока не уточняется", — сообщили в австрийской федерации.
Гросс работает в сборной России с августа 2015 года, с 2011 по 2015 год входил в тренерский штаб женской сборной Германии. В пятницу СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной.
ТАСС: последние новости
Король биатлона Бьорндален уходит Женская сборная ХМАО победила в эстафете на чемпионате России по биатлону Российский биатлонист Шипулин пропустит индивидуальную гонку на чемпионате России
 Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра49
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Голый заезд22
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Пять хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули команду
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение