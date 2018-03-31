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Тренер Гросс хочет продолжить работу с мужской сборной России по биатлону
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Тренер Гросс хочет продолжить работу с мужской сборной России по биатлону 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс выразил желание продолжить работу с российскими спортсменами, сообщает ТАСС.
"Мой контракт с Союзом биатлонистов России рассчитан до конца апреля 2018 года. До этого момента я являюсь тренером российской команды. Мне бы хотелось продолжить работу со сборной России. Никаких контрактов с другими национальными федерациями я не подписывал", — цитирует Гросса официальный сайт Союза биатлонистов России.
Ранее сообщалось, что Гросс возглавит команду Австрии.
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