Тренер Гросс хочет продолжить работу с мужской сборной России по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс выразил желание продолжить работу с российскими спортсменами, сообщает ТАСС

"Мой контракт с Союзом биатлонистов России рассчитан до конца апреля 2018 года. До этого момента я являюсь тренером российской команды. Мне бы хотелось продолжить работу со сборной России. Никаких контрактов с другими национальными федерациями я не подписывал", — цитирует Гросса официальный сайт Союза биатлонистов России.

Ранее сообщалось, что Гросс возглавит команду Австрии.