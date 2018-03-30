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Тренер сборной России Падин: из-за недовольства биатлонистов подготовка нарушилась
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Тренер сборной России Падин: из-за недовольства биатлонистов подготовка нарушилась 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Тренер мужской сборной России по биатлону Андрей Падин ответил на критику некоторых спортсменов по поводу программы подготовки. По его мнению, недовольство отдельных биатлонистов после стартовых этапов Кубка мира привело к уменьшению нагрузки и к ухудшению результатов.
"Самая большая ошибка наших спортсменов — публично критиковать тренерские кадры. Сколько лет я работаю в биатлоне, от иностранных спортсменов не слышал критики через СМИ. Мы живем все на одном этаже, двери всегда настежь открыты. Приходи в любое время и задавай вопросы, обсуждай. Что, гордыня нам не позволяет зайти к тренеру?", — цитирует Падина РИА Новости.
Кроме того, он считает, что тренерский штаб не допустил серьезных ошибок при подготовке. «Какие мы должны были показывать результаты, такие и показывали. После трех стартовых этапов Кубка мира, после давления со стороны тех же СМИ, недовольства отдельных спортсменов, которые так сильно хотели на пьедестал, дальнейшая подготовка немного нарушалась», — заявил тренер сборной России.
Он признался, что нагрузку снизили по требованию спортсменов, что привело к ухудшению результатов. «Но лишний раз хочу отметить, что все-таки на этом фоне продолжали плодотворно трудиться и идти к намеченной цели некоторые биатлонисты — Евгений Гараничев и Максим Цветков. Эти спортсмены до конца верили в программу», — отметил Падин.
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