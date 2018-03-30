Тренер сборной России Падин: из-за недовольства биатлонистов подготовка нарушилась

Тренер мужской сборной России по биатлону Андрей Падин ответил на критику некоторых спортсменов по поводу программы подготовки. По его мнению, недовольство отдельных биатлонистов после стартовых этапов Кубка мира привело к уменьшению нагрузки и к ухудшению результатов.

"Самая большая ошибка наших спортсменов — публично критиковать тренерские кадры. Сколько лет я работаю в биатлоне, от иностранных спортсменов не слышал критики через СМИ. Мы живем все на одном этаже, двери всегда настежь открыты. Приходи в любое время и задавай вопросы, обсуждай. Что, гордыня нам не позволяет зайти к тренеру?", — цитирует Падина РИА Новости

Кроме того, он считает, что тренерский штаб не допустил серьезных ошибок при подготовке. «Какие мы должны были показывать результаты, такие и показывали. После трех стартовых этапов Кубка мира, после давления со стороны тех же СМИ, недовольства отдельных спортсменов, которые так сильно хотели на пьедестал, дальнейшая подготовка немного нарушалась», — заявил тренер сборной России.