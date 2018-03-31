Тренер сборной России по биатлону Гроссу возглавит команду Австрии

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс с большой долей вероятности будет работать с национальной командой Австрии, сообщает ТАСС

Австрийская лыжная ассоциация намерена подписать контракт с Гроссом в апреле. Отмечается, что перед ним будет стоять задача вернуть максимальную квоту в Кубке мира.

Гросс работает в сборной России с августа 2015 года. По результатам прошедшего сезона Союз биатлонистов России (СБР) признал его работу неудовлетворительной.