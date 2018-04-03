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Тренеров сборной России на следующий сезон утвердит новое руководство СБР
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Тренеров сборной России на следующий сезон утвердит новое руководство СБР 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Российский стадион
Тренерский штаб сборной России по биатлону утвердит обновленное руководство Союза биатлонистов России, сообщает ТАСС со ссылкой на СБР. Новый состав правления соберется вскоре после отчетно-выборной конференции организации.
Формирование нового тренерского штаба пройдет на конкурсной основе. Сейчас мужскую команду возглавляют Рикко Гросс и Андрей Падин, женскую — Сергей Коновалов. Тренерский состав на следующий сезон должен быть определен до начала июня, когда Центр спортивной подготовки сборной России утвердит ставки специалистов.
Выборы на пост президента СБР пройдут 18 мая в Тюмени, который покинет Александр Кравцов, претендуют четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев и трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров. Они же вошли в комиссию по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл.
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