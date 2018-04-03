Тренеров сборной России на следующий сезон утвердит новое руководство СБР

Тренерский штаб сборной России по биатлону утвердит обновленное руководство Союза биатлонистов России, сообщает ТАСС со ссылкой на СБР. Новый состав правления соберется вскоре после отчетно-выборной конференции организации.

Формирование нового тренерского штаба пройдет на конкурсной основе. Сейчас мужскую команду возглавляют Рикко Гросс и Андрей Падин, женскую — Сергей Коновалов. Тренерский состав на следующий сезон должен быть определен до начала июня, когда Центр спортивной подготовки сборной России утвердит ставки специалистов.

Выборы на пост президента СБР пройдут 18 мая в Тюмени, который покинет Александр Кравцов, претендуют четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев и трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров. Они же вошли в комиссию по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл.