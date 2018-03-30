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Тренеры сборной России по биатлону получили «неуд»
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Тренеры сборной России по биатлону получили «неуд» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Тренерский совет Союза биатлонистов России дал оценку работе Рикко Гросса, Андрея Падина и Сергея Коновалова, которые в нынешнем сезоне возглавляли мужскую и женскую сборные России по биатлону. Результаты их деятельности признаны неудовлетворительными.
"Из доклада старшего тренера женской сборной Сергея Коновалова не прозвучало никакого понимания. Несколько более аргументировано выступил второй тренер женской команды Николай Загурский, предоставивший сравнительные графики", — приводит слова председателя тренерского совета СБР Владимира Барнашова РИА Новости.
"В меньшей степени понятны объяснения тренерского штаба мужской команды (под управлением Гросса и Падина) — почему их спортсмены по ходу сезона выступили намного ниже собственных возможностей", — добавил специалист.
Владимир Барнашов отметил, что тренеры мужской и женской сборных России жаловались на то, что биатлонисты стали меньше тренироваться, не всегда выполняя их указания.
Напомним, что женская команда на этапах Кубка мира ни разу не поднималась на пьедестал почета, а представили мужской части сборной России лишь дважды выигрывали гонку.
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