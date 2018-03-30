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Французские биатлонистки Варсен и Арно завершат карьеру
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Французские биатлонистки Варсен и Арно завершат карьеру 

Чемпионат.com 1 час назад
Французские биатлонисткиКолин Варсен и Лена Арно объявили о завершении карьеры. Последним стартом для них будет чемпионат Франции, который состоится в выходные.
25-летняя Варсен — чемпионка Европы 2015 года в спринте и бронзовый призёр в эстафете. Её лучший результат на Кубке мира — 8-е место.
«Настало время заняться другими вещами, которые копились в моей голове все девять лет, пока я занималась биатлоном», — написала Варсен в своём «фейсбуке».
21-летняя Арно побеждала на юниорском чемпионате мира в 2015 году и завоёвывала бронзу в смешанной эстафете. На Кубке мира спортсменка не выступала.
«Несколько причин подтолкнули меня к этому решению. В первую очередь — результаты, которые не соответствовали моим ожиданиям», — написала Арно на своей странице в «фейсбуке».
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