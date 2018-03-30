Французские биатлонистки Варсен и Арно завершат карьеру

25-летняя Варсен — чемпионка Европы 2015 года в спринте и бронзовый призёр в эстафете. Её лучший результат на Кубке мира — 8-е место.

«Настало время заняться другими вещами, которые копились в моей голове все девять лет, пока я занималась биатлоном», — написала Варсен в своём «фейсбуке».

21-летняя Арно побеждала на юниорском чемпионате мира в 2015 году и завоёвывала бронзу в смешанной эстафете. На Кубке мира спортсменка не выступала.

«Несколько причин подтолкнули меня к этому решению. В первую очередь — результаты, которые не соответствовали моим ожиданиям», — написала Арно на своей странице в «фейсбуке».